В Вашингтоне сняли вывески со здания штаб-квартиры USAID после обещания Маска

В Вашингтоне со здания штаб-квартиры агентства США по международному развитию (USAID) сняли вывески на фоне обещаний американского предпринимателя Илона Маска закрыть ведомство. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным канала, вывеску сняли со здания Рональда Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия. По информации неназванных источников телеканала, сотрудники департамента эффективности государственного управления США (DOGE), который возглавляет Маск, получили доступ к техническим системам агентства.

До этого предприниматель назвал «комком червей» агентство по международному развитию США. Он добавил, что в USAID ничего не осталось и от него нужно избавиться.

Незадолго до этого Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Ранее Медведев прокомментировал обещание Маска закрыть агентство USAID.