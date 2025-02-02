Мексика введет ответные пошлины против США

Мексика задействует «тарифные и нетарифные меры» в ответ на введение пошлин со стороны США. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Поручаю министру экономики реализовать план Б, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики», — отметила она.

Незадолго до этого CNN сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Телеканал подчеркнул, что мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно в результате соглашения между США, Мексикой и Канадой. Теперь же размер пошлин для двух стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%.

Трамп подчеркивал, что Мексика нелегально поставляет в США огромные объемы наркотических средств, как из Китая, так и из Южной Америки.

Кроме того, глава Белого дома заявил о планах ввести пошлины на нефть, газ, сталь, алюминий, медь и чипы. Он уточнил, что США уже ввели пошлины на сталь и таким образом спасли сталелитейную промышленность, но Вашингтон намерен их увеличить.

Ранее Мексика указала Google на пределы полномочий Трампа.