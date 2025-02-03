Торговые пошлины Трампа обвалили евро

Евро опустился до минимума с 2022 года на фоне ввода Вашингтоном торговых пошлин

Официальная валюта Еврозоны опустилась к американскому доллару до минимума с ноября 2022 года, потеряв на торгах в понедельник 1,39%, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные торгов Франкфуртской биржи.

Уточняется, что €1 торгуется по $1,0231. В последний раз рыночный обменный курс находился на таком уровне 21 ноября 2022 года. Европейская валюта дешевеет относительно доллара уже несколько месяцев подряд. Активный процесс потери цены начался в первые дни после победы президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября.

Агентство проанализировало европейские СМИ и отмечает, что причиной падения цены евро стала реакция рынка на введение Трампом пошлин против Канады, Мексики и Китая. В еврозоне опасаются введения пошлин и в отношении европейских товаров, о чем Трамп говорил в ходе своей предвыборной кампании.

В понедельник торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись сокращением котировок из-за введения президентом США Трампом пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики.

Ранее было названо, кому навредят новые пошлины Трампа.