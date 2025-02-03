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Канада вводит 25% пошлины на американские товары в ответ на тарифные меры

Канада вводит 25% пошлины на продовольствие, алкоголь, оружие, мотоциклы из США
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Global Look Press

Канада с 4 февраля вводит повышенные пошлины в размере 25% на ряд товаров из США, включая продукты питания, алкоголь и военную технику. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Под ограничения попали мясо, молочная продукция, фрукты и овощи. Повышенные тарифы затронут вина, вермуты и ферментированные напитки, включая сидр. В список также вошли одежда, обувь, косметика, табачные изделия, шины, ножи, холодильники и морозильные камеры. Кром того, пошлины также введены на огнестрельное оружие, бомбы, торпеды и мины.

2 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо в обращении к американцам заявил, что руководство вводит ответные пошлины в размере 25% на товары из США на общую сумму в размере $155 млрд.

1 февраля глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.

В тот же день в Белом доме подтвердили введение пошлин в размере 25% против всех товаров из Канады и Мексики, а также 10% против товаров из Китая. Кроме того, была введена пошлина в размере 10% на канадские энергоресурсы.

Ранее Трамп объяснил, почему хочет сделать Канаду 51-м штатом.

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