НАТО рассчитывает избавиться от украинского президента Владимира Зеленского при помощи выборов, которые хотят провести не позже осени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«В НАТО хотели бы избавиться от главы киевского режима, в идеале в результате псевдодемократических выборов. По расчетам альянса, они могли бы состояться на Украине не позднее осени текущего года», — считают в СВР.
1 февраля специальный посланник Соединенных Штатов Америки по Украине Кит Келлог заявил, что Киев должен провести выборы к концу года. Он подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах.
Советник Зеленского Дмитрий Литвин раскритиковал предложение провести выборы, назвав его «провальным планом» без дополнительных мер против России.
Ранее глава МИД Украины ответил Путину по поводу легитимности Зеленского.