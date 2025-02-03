СВР РФ: по расчетам НАТО, выборы на Украине могут пройти до осени 2025 года

НАТО рассчитывает избавиться от украинского президента Владимира Зеленского при помощи выборов, которые хотят провести не позже осени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«В НАТО хотели бы избавиться от главы киевского режима, в идеале в результате псевдодемократических выборов. По расчетам альянса, они могли бы состояться на Украине не позднее осени текущего года», — считают в СВР.

1 февраля специальный посланник Соединенных Штатов Америки по Украине Кит Келлог заявил, что Киев должен провести выборы к концу года. Он подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин раскритиковал предложение провести выборы, назвав его «провальным планом» без дополнительных мер против России.

Ранее глава МИД Украины ответил Путину по поводу легитимности Зеленского.