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В Кремле прокомментировали призыв Стармера усилить давление на Россию

Песков: Британия следует позиции «до последнего украинца» и навязывает ее Европе
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Depositphotos

Великобритания придерживается позиции о необходимости войны «до последнего украинца». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами, комментируя призыв британского премьера Стармера о необходимости «надавить» на Россию.

По словам представителя Кремля, России хорошо известно, что Великобритания навязывает другим странам Европы свою конфронтационную позицию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления на международной конференции в Брюсселе призвал европейских лидеров ужесточить экономическое давление на Россию, включая новые санкции и ограничения в ключевых секторах.

Европейские лидеры соберутся 3 февраля на неформальный саммит в Брюсселе, чтобы обсудить усиление обороноспособности на фоне опасений из-за конфликта на Украине и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

10 января Великобритания наложила санкции на российские компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

В тот же день Соединенные Штаты ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью». Новые ограничения коснулись более 30 российских нефтесервисных компаний.

Ранее в Великобритании рассказали, почему ЕС не будет тратить российские замороженные активы.

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