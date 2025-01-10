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США ввели санкции против сотни судов, связанных с Россией

Минфин США ввел санкции в отношении около 100 судов, связанных с Россией
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Global Look Press

США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и »Газпром нефтью». Об этом сообщает министерство финансов США.

В рамках новых санкций было ограничено более 30 российских нефтесервисных компаний.

«Российская нефтяная отрасль поддерживается ключевыми поставщиками специализированных услуг, которые обеспечивают добывающим компаниям возможность поддерживать поток нефти и предоставляют технологии и оборудование, необходимые для работы с сложными запасами. Сегодняшние меры вводят санкции в отношении более 30 нефтесервисных компаний из России», — говорится в заявлении минфина США.

Среди затронутых компаний числятся «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть», а также другие нефтесервисные фирмы.

Кроме того, Минфин США ввел санкции против гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.

Ранее сообщалось, что США собираются ввести «одни из самых жестких санкций» против России.

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