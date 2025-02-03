Стармер призвал усилить экономическое давление на Россию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейских лидеров ужесточить экономическое давление на Россию, включая новые санкции и ограничения в ключевых секторах. Об этом он заявил в ходе выступления на международной конференции в Брюсселе, сообщает The Guardian.

Стармер подчеркнул, что текущих мер ЕС недостаточно для сдерживания «агрессивной политики Москвы». Он предложил расширить санкции на энергетический сектор, высокие технологии и банковскую систему.

«Россия продолжает использовать экономику как оружие. Европа должна ответить единым фронтом, перекрыв все лазейки для обхода ограничений», — заявил политик.

10 января Великобритания наложила санкции на российские компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

В этот же день Соединенные Штаты ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью». В рамках новых санкций было ограничено более 30 российских нефтесервисных компаний.

Ранее в Великобритании рассказали, почему ЕС не будет тратить российские замороженные активы.