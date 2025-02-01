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В Великобритании рассказали, почему ЕС не будет тратить российские замороженные активы

Меркурис: Европа не станет трогать активы России из страха оказаться на крючке
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Global Look Press

Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что ЕС не будет трогать замороженные российские активы из-за страха оказаться на крючке, так как Россия в конце концов придет забрать свои сбережения.

По словам Меркуриса, каждая европейская страна в той или иной мере переживает финансовый кризис, и многие из лидеров этих стран хотят помочь Украине, но их возможностей не достаточно.

«Конечно, есть чрезвычайно лакомый кусок в Euroclear — замороженные российские активы стоимостью 190 миллиардов евро, и другие замороженные российские активы, размещенные в других местах, но Euroclear решительно выступает против захвата этих активов», — пояснил аналитик.

Он добавил, что европейские страны могут «оказаться на крючке» в случае, если санкции в отношении России отменят, и она придет за своими активами.

До этого газета Spiegel писала, что половину из выделенных Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ нельзя тратить на вооружения для Киева.

Ранее посол Канады рассказала, от чего зависит отправка западных войск на Украину.

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