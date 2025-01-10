Британия ввела санкции против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза»

МИД Британии сообщил о новых санкциях против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза»

Великобритания наложила санкции на российские компании »Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Об этом говорится в заявлении британского министерства иностранных дел, опубликованном в пятницу на официальном сайте правительства.

«Впервые Великобритания и США вводят санкции непосредственно против таких крупных российских нефтяных компаний, как «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», — отмечается в пресс-релизе.

10 января Соединенные Штаты ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью». В рамках новых санкций было ограничено более 30 российских нефтесервисных компаний.

Среди затронутых компаний числятся «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть», а также другие нефтесервисные фирмы.

В администрации США сообщили, что судьба санкций США против России, включая меры, затрагивающие ее энергосектор, теперь будет полностью зависеть от новой администрации Дональда Трампа.

Ранее США ввели санкции против гендиректора «Росатома».