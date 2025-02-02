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Стало известно, какую страну первой посетит Лукашенко после переизбрания

Лукашенко совершит первый зарубежный визит после переизбрания в Россию
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выбрал Россию для первого зарубежного визита после своего переизбрания. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Первый визит президент уже сам анонсировал — это, безусловно, Российская Федерация и его переговоры с президентом России. Возможно, еще ряд сопутствующих мероприятий, сейчас мы их отрабатываем», — сказал Крутой.

Выборы главы государства в Белоруссии состоялись 26 января 2025 года, победу на них одержал Лукашенко. По предварительным данным, за действующего президента проголосовали 86,82% избирателей. Ожидается, что окончательные результаты будут обнародованы 3 февраля.

Поздравляя белорусского коллегу с переизбранием, президент России Владимир Путин назвал его победу убедительной. Он подчеркнул, что за последнее время Москва и Минск сделали многое для упрочения двусторонних связей, и выразил надежду на продолжение работы в этом направлении.

Ранее молдавскому блогеру отказали во въезде в Польшу после посещения им Белоруссии.

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