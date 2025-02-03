В Кремле опровергли слова Трампа о контактах с РФ и Украиной

Песков: контакты с Трампом планируются, но пока ничего нового нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова нового президента США Дональда Трампа о планах провести контакты с Россией и Украиной. Об этом он заявил в ходе брифинга.

Песков ответил на вопрос о том, что администрация Трампа якобы запланировала и уже назначила встречи с представителями российской и украинской сторонами.

«Он не так сказал, он по-другому сказал. Если вы посмотрите на его заявления: по всей видимости, планируются контакты. У нас тоже есть процесс планирования, поэтому пока ничего нового нам сказать нечего», — заявил он.

До этого американский лидер в эфире телеканала Fox News объявил о запланированных контактах с Россией и Украиной, подчеркнув, что переговоры проходят успешно.

29 января президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время украинский лидер Владимир Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.

Ранее эксперт назвал ошибку США в подходе к переговорному процессу с РФ.