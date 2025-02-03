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Эксперт назвал ошибку США в подходе к переговорному процессу с РФ

Военэксперт Крапивник: США не имеют представления о реальном положении дел в РФ
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России, если она не завершит специальную военную операцию на Украине, являются «изначальной ошибкой». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник. Он отметил, что в Америке до сих пор существует миф о том, что «русские — это белые варвары, которые живут в какой-то тундре» и их экономика может развалиться в любой момент.

Эксперт подчеркнул, что такие убеждения не способствуют эффективным переговорам, поскольку здесь нет понимания позиции соперников.

«Потому что то, что ты будешь предлагать, или будет слишком милое, так как позиция противника гораздо слабее, или будет выглядеть тупо, потому что твой противник намного крепче и ему это просто неинтересно», — сказал Крапивник.

Как пишет Asia Times, президент США Дональд Трамп колеблется в своем подходе по взаимодействию с Россией и президентом Владимиром Путиным, а его риторика уже подрывает доверие Москвы «из-за первых признаков того, что он следует сценарию» Джо Байдена.

В материале отмечается, что американский лидер продвигает идею о том, что России нужно поторопиться заключить сделку по Украине, прежде чем он, воспользовавшись «экономическими проблемами» Москвы, введет пошлины и новые санкции.

Ранее Трамп раскрыл, когда будут введены пошлины против ЕС.

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