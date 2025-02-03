В Кремле прокомментировали таможенную войну США с Канадой, Мексикой и КНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не хочет ассоциироваться с торговым противостоянием США, Канады, Мексики и Китая.

«Там много своих напряженностей. Поэтому у нас нет ни малейшего желания каким-то образом с этим всем ассоциироваться и как-то это оценивать», — подчеркнул он.

Песков заявил, что «пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе».

До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. Также Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут ввести «существенные» пошлины в отношении европейских товаров.

3 февраля правительство Канады сообщило, что с 4 февраля вводит повышенные пошлины в размере 25% на ряд товаров из США, включая продукты питания, алкоголь и военную технику. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявляла, что ее страна задействует «тарифные и нетарифные меры» в ответ на введение пошлин со стороны США.

Ранее стало известно, что торговые пошлины Трампа обвалили евро.