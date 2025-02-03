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В Совфеде оценили слова Маска о том, что USAID финансировало биологическое оружие

Сенатор Косачев назвал секретом Полишинеля слова Маска о деятельности USAID
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Илья Питалев/РИА Новости

Заявление американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска о том, что Агентство по международному развитию США (USAID) направляло деньги на создание биологического оружия, включая коронавирус, является секретом Полишинеля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что в борьбе с наследием администрации Джо Байдена Илон Маск раскрыл «одну из тщательно скрываемых этой администрацией гостайн. В то же время он отметил, что Россия понимала, что деятельность и финансирование USAID — «не более чем ширма, и настоящим заказчиком является условный Пентагон», разрабатывающий технологии по созданию запрещенного биологического оружия.

«Собственно говоря, Маск выдал секрет Полишинеля. Но называя USAID преступной организацией, ему бы следовало обратить внимание и на военное ведомство США, известное своими противоправными деяниями по всему миру. Или это уже будет противоречить лозунгу «сделать Америку великой», где цель оправдывает средства, а все средства хороши?» — написал сенатор.

Незадолго до этого Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Агентство Reuters считает, что сайт USAID был отключен, поскольку администрация президента США Дональда Трампа приняла меры по передаче агентства под контроль Госдепартамента.

С 2022 года USAID направило Украине более $7,6 млрд в качестве гуманитарной помощи и поддержки.

Ранее Маск заявил, что USAID не должно существовать.

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