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Трамп назвал управленцев USAID «помешанными радикалами»

Трамп сообщил, что США избавятся от помешанных радикалов в руководстве USAID
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Агентством по международному развитию США (USAID) руководят «помешанные радикалы». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«USAID управляют помешанные радикалы. И мы их убираем», — сказал он.

Незадолго до этого руководитель департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE), американский миллиардер Илон Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». По словам Маска, агентство направляло деньги на создание биологического оружия, включая коронавирус.

2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать. При попытке зайти на сайт указано, что веб-страница по адресу https://www.usaid.gov/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу. Был ли сайт удален или закрыт, пока неизвестно.

В конце января агентство Reuters со ссылкой на информированный источник писало, что USAID заморозило проекты, направленные на поддержку Киева. Офицерам организации, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу.

С 2022 года USAID направило Украине более $7,6 млрд в качестве гуманитарной помощи и поддержки.

Ранее Захарова посоветовала США создать Агентство помощи самим себе.

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