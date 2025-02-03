Арестованного гендиректора «Корпорации развития Курской области» Лукина уволили

Генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, арестованного по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений, уволили и исключили из состава совета директоров. Об этом сообщил врио министра имущества Курской области Дмитрий Савин, его слова передает ТАСС.

«Владимир Лукин в четверг уволен с должности гендиректора корпорации развития, а в пятницу выведен из состава совета директоров», — прокомментировал Савин.

До этого в отношении бывших руководителей Корпорации развития Курской области было возбуждено уголовное дело.

Генерального директора компании Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. При этом Лукин недавно получил медаль за вклад в укрепление обороны.

Ранее экс-главу Корпорации развития Самарской области обманули на 430 млн рублей.