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Подрядчики из дела о линиях обороны под Курском проходят банкротство

Подрядчики, возводившие укрепления в Курской области, проходят банкротство
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подрядчики, связанные с делом о строительстве линии обороны под Курском, проходят процедуру банкротства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уголовное дело против бывших руководителей Корпорации развития Курской области связано с обстоятельствами возведения оборонительных линий в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе. Изначально выполнение работ было поручено местной компании «КТК Сервис», которая получила аванс в размере почти 153 млн рублей. Однако компания не выполнила свои обязательства, и вместо того чтобы вернуть средства, корпорация передала контракт московской фирме «Техимпэкс», выплатив ей 173 млн рублей.

Восстановление средств от первого подрядчика может оказаться затруднительным: компания инициировала процедуру банкротства, и назначенный судом управляющий пока не обнаружил у нее значительных активов.

В конце прошлого года генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин были задержаны Управлением МВД России по Курской области по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной (ст. 285, ч. 3 УК РФ). Следствие утверждает, что Лукин и Грабин неправомерно израсходовали более 173 миллионов рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. Апелляционные жалобы на арест были отклонены. По информации следствия, после неисполнения обязательств подрядчиком Грабин, по указанию Лукина, передал контракт другой организации и произвел повторную предоплату работ.

Ранее в Волгограде суд отправил в СИЗО замглавы района за взятку.

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