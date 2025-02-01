Представитель администрации Трампа назвал сроки достижения прогресса по Украине

Келлог: можно ждать достижения прогресса по Украине в ближайшие 100 дней

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что ждать достижения прогресса по Украине можно в ближайшие 100 дней. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о месяцах, не о годах, и на первые результаты можно рассчитывать в ближайшие 100 дней.

«Мы сможем достичь чего-то в краткосрочной перспективе. Что я подразумеваю под «краткосрочной»? Я уже говорил об этом в одной из ваших программ, или, точнее, на Fox News — мне хотелось бы через 100 дней определить, где мы находимся: либо [на стадии] перемирия, либо [на стадии] прочного мира», — поделился Келлог.

До этого Келлог говорил, что итоговое решение по судьбе антироссийских американских санкций остается за президентом США Дональдом Трампом.

Так он прокомментировал вопрос о том, будет ли новая администрация Соединенных Штатов вводить дополнительные санкции в отношении Москвы для достижения прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил об «очень серьезных» переговорах с Россией по Украине.