Келлог озвуччил судьбу антироссийских санкций со стороны США

Келлог: решение по антироссийским санкциям остается за Трампом

Итоговое решение по судьбе антироссийских американских санкций остается за президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог, передает телеканал Fox News.

«Я бы сказал, что это решение остается за президентом США, ему решать как лидеру страны», — заявил Келлог.

Так он прокомментировал вопрос о том, будет ли новая администрация Соединенных Штатов вводить дополнительные санкции в отношении Москвы для достижения прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет серьезные переговоры с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.

Накануне Трамп отказался комментировать возможные контакты с президентом России Владимиром Путиным, отметив лишь, что ситуация развивается позитивно.

Ранее Трамп дал 100 дней на урегулирование конфликта на Украине.