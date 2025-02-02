Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова ответила анекдотом на заявление Зеленского о Путине и переговорах

Захарова вспомнила анекдот о маленькой моли после слов Зеленского о переговорах
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила анекдот, комментируя в  Telegram-канале недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что президент РФ Владимир Путин якобы боится прямых переговоров с Киевом.

«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» — написала дипломат.

29 января Путин сказал, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.

После этого Зеленский заявил, что Путин якобы боится переговоров, опасается «сильных лидеров» и делает все возможное, чтобы затянуть вооруженный конфликт. По его словам, каждый шаг Москвы якобы направлен исключительно на бесконечное продолжение боевых действий.

Ранее на Украине рассказали, чего боится Зеленский.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами