Захарова ответила анекдотом на заявление Зеленского о Путине и переговорах

Захарова вспомнила анекдот о маленькой моли после слов Зеленского о переговорах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила анекдот, комментируя в Telegram-канале недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что президент РФ Владимир Путин якобы боится прямых переговоров с Киевом.

«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» — написала дипломат.

29 января Путин сказал, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.

После этого Зеленский заявил, что Путин якобы боится переговоров, опасается «сильных лидеров» и делает все возможное, чтобы затянуть вооруженный конфликт. По его словам, каждый шаг Москвы якобы направлен исключительно на бесконечное продолжение боевых действий.

Ранее на Украине рассказали, чего боится Зеленский.