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Зеленский заявил о приближении Украины к миру

Зеленский заявил, что Украина как никогда близка к миру
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Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина как никогда близка к миру спустя три года после начала конфликта с Россией. Соответствующее заявление опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы делаем все, чтобы приблизить мир. И сегодня мы, как никогда за эти три года войны, близки к нему», — написал Зеленский.

По его словам, украинские власти продолжают предпринимать максимальные усилия для достижения стабильности.

До этого Зеленский сообщил, что время для контактов с РФ по урегулированию конфликта придет после того, как он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. По мнению украинского политика, этого «хотят все в Европе». Он отметил, что хотел бы видеть за столом переговоров США, Украину, РФ и Евросоюз, что было бы справедливо и эффективно. При этом лидер не знает, получится ли реализовать такой сценарий, и призвал не позволять российской стороне взять контроль над ситуацией.

Накануне Трамп вновь заявил о намерении провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало.

Ранее Мария Захарова ответила анекдотом на заявление Зеленского о Путине и переговорах.

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