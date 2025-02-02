И.о. главы Абхазии выразил Путину соболезнования из-за украинской атаки по Судже

Исполняющий обязанности главы Абхазии Валерий Бганба выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с ракетным ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».

Бганба подчеркнул, что народ Абхазии скорбит вместе с Россией и разделяет эту тяжелую утрату с родными и близкими. Он назвал случившееся бесчеловечным актом насилия и ужасной трагедией, унесшей жизни детей. Эта трагедия, отметил Бганба, оставила глубокие раны в сердцах родных и близких и вызвала неподдельное горе и скорбь. Исполняющий обязанности президента Абхазии подчеркнул, что в такие тяжелые времена необходимо объединяться и поддерживать друг друга, осознавая, как важна ценность жизни и мира.

2 февраля уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН, ОБСЕ и ЕС отреагировать на удар по интернату в Судже.

В тот же день в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже. В военном ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны отследили пуск ракет из Сумской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который отдал приказ об ударе по интернату в Судже.

Ранее российские бойцы показали кадры атаки украинских ракет по Судже.