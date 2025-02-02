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В Минобороны назвали целенаправленным удар по интернату в Судже

МО РФ сообщило, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по интернату в Судже

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области.

«Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что ВСУ нанесли «целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа».

В МО РФ отметили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отследили пуск ракет из Сумской области.

До этого Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши после атаку на Суджу. По данным СК, 1 февраля он отдал приказ о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната, расположенной в городе. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что на данный момент нет достоверной информации о числе пострадавших. Однако он отметил, что в интернате могли находиться люди.

Суджа перешла под контроль украинских войск в августе 2024 года, когда ВСУ прорвали оборону РФ и установили контроль над рядом населенных пунктов Курской области.

Ранее в Сумской области на инфраструктурном объекте произошел пожар.

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