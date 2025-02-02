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Российские бойцы показали кадры атаки украинских ракет по Судже

Группировка войск «Север» показала видео запуска украинских ракет по Судже

Российские военнослужащие опубликовали видео атаки украинских ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Суджа в Курской области. Соответствующие кадры обнародовал Telegram-канал «Северный Ветер» бойцов группировки войск «Север».

По данным канала, российские разведчики смогли обнаружить местонахождение вражеской установки.

«Четыре пуска <...> из окрестной Малой Рыбицы зафиксированы данными объективного контроля», — говорится в сообщении.

Военные заявили, что вычислят не только всех членов экипажа и командиров, отдавших приказ об атаке, но и их западных кураторов, которые руководили данной «провокацией».

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. В пресс-службе заявили, что удар украинской армии был целенаправленным. В публикации отмечается, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отследили пуск ракет из Сумской области.

Суджа перешла под контроль украинских войск в августе 2024 года, когда ВСУ прорвали оборону РФ и установили контроль над рядом населенных пунктов Курской области.

Ранее в РФ возбудили дело против украинского командира по обвинению в ударе по интернату в Судже.

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Атаки на Курскую область
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