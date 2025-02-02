Российские бойцы показали кадры атаки украинских ракет по Судже

Российские военнослужащие опубликовали видео атаки украинских ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Суджа в Курской области. Соответствующие кадры обнародовал Telegram-канал «Северный Ветер» бойцов группировки войск «Север».

По данным канала, российские разведчики смогли обнаружить местонахождение вражеской установки.

«Четыре пуска <...> из окрестной Малой Рыбицы зафиксированы данными объективного контроля», — говорится в сообщении.

Военные заявили, что вычислят не только всех членов экипажа и командиров, отдавших приказ об атаке, но и их западных кураторов, которые руководили данной «провокацией».

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. В пресс-службе заявили, что удар украинской армии был целенаправленным. В публикации отмечается, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отследили пуск ракет из Сумской области.

Суджа перешла под контроль украинских войск в августе 2024 года, когда ВСУ прорвали оборону РФ и установили контроль над рядом населенных пунктов Курской области.

Ранее в РФ возбудили дело против украинского командира по обвинению в ударе по интернату в Судже.