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Москалькова призвала ООН, ОБСЕ и ЕС отреагировать на удар по интернату в Судже

Омбудсмен Москалькова призвала ООН, ОБСЕ и ЕС осудить удар по интернату в Судже
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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале отреагировала на удар по школе-интернату в Судже.

По ее словам, уничтожение объекта, в котором находились захваченные мирные граждане РФ, — это преступление, которое нельзя простить и забыть. Омбудсмен выразила уверенность в том, что все виновные в произошедшем будут наказаны.

«Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, Председателю комитета ООН по правам человека, Директору БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), Генеральному секретарю Совета Европы, а также Комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности, совершенное киевским режимом», — заявила Москалькова.

Она подчеркнула, что они не имеют права отмалчиваться, если права человека для них не пустой звук.

2 февраля в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже. В военном ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны отследили пуск ракет из Сумской области. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который отдал приказ об ударе по интернату в Судже.

Ранее российские бойцы показали кадры атаки украинских ракет по Судже.

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