Нетаньяху попытается убедить Трампа одобрить свои планы по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне убедить того поддержать свои планы по войне в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Нетаньяху надеется, что ему удастся повлиять на образ мышления Трампа и убедить его одобрить свои планы по войне в Газе. <...> Если Нетаньяху решит не переходить ко второму этапу соглашения, это может обернуться как минимум еще одним годом войны в Газе в попытках свергнуть ХАМАС», — говорится в публикации.

Накануне Нетаньяху направился в Вашингтон, чтобы обсудить с Трампом ситуацию в секторе Газа, освобождение заложников, а также борьбу с Ираном.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Очередной обмен состоялся 1 февраля. ХАМАС передал представителям Красного Креста троих заложников, в ответ Израиль освободил 183 палестинских заключенных.

Ранее главы МИД пяти государств признали право Палестины установить контроль над Газой.