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Главы МИД 5 государств признали право Палестины установить контроль над Газой

Пять стран заявили о праве палестинской администрации взять под контроль Газу
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Amir Cohen/Reuters

По итогам встречи министров иностранных дел Иордании, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара, прошедшей в Каире с участием генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ), было опубликовано совместное заявление, подтверждающее право Палестинской администрации на контроль над сектором Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе подчеркивается необходимость восстановления полномочий палестинской администрации на всей территории Палестины, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим. Участники встречи согласились продолжить работу над реализацией этих шагов, отметив, что это позволит международному сообществу эффективнее реагировать на гуманитарный кризис в секторе Газа, вызванный израильской агрессией.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено на почти три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, ЦАХАЛ обстрелял объекты в центре и на севере Газы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался об урегулировании ситуации в Палестине.

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