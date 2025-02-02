Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направился в Вашингтон, где обсудит с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в секторе Газа, освобождение заложников, а также борьбу с Ираном. Об этом сообщили в офисе израильского премьера, передает ТАСС.

Уточняется, что Нетаньяху вылетел в США на переговоры с Трампом.

«Мы обсудим важнейшие вопросы, стоящие перед нами: победу над ХАМАС, возвращение всех наших заложников и противодействие иранской оси во всех ее проявлениях», — сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что предстоящая встреча очень важна для Израиля.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Очередной обмен состоялся 1 февраля. ХАМАС передал представителям Красного Креста троих заложников, в ответ Израиль освободил 183 палестинских заключенных.

Ранее главы МИД пяти государств признали право Палестины установить контроль над Газой.