Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Команда Трампа хочет убедить Киев провести президентские выборы

Reuters: Трамп обсуждает побуждение Киева к выборам для перемирия с Москвой
close
РИА «Новости»

Команда президента США Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией. Об этом сообщает. Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог и другие чиновники администрации президента США обсуждали данный вопрос.

Команда Трампа также обсуждает, стоит ли добиваться первоначального прекращения огня, прежде чем заключить более постоянную сделку, утверждают источники.

До этого бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что вооруженный конфликт между Москвой и Киевом может завершиться по одному из двух сценариев.

26 января украинское издание «Страна.ua» сообщило, что политики и дипломаты в Киеве приступили к обсуждению так называемого «100-дневного плана» американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта. По информации журналистов, команда нынешнего хозяина Белого дома уже составила график завершения боевых действий и определила условия.

Ранее Зеленский высказался о сроках завершения конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами