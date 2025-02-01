Команда Трампа хочет убедить Киев провести президентские выборы

Reuters: Трамп обсуждает побуждение Киева к выборам для перемирия с Москвой

Команда президента США Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией. Об этом сообщает. Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог и другие чиновники администрации президента США обсуждали данный вопрос.

Команда Трампа также обсуждает, стоит ли добиваться первоначального прекращения огня, прежде чем заключить более постоянную сделку, утверждают источники.

До этого бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что вооруженный конфликт между Москвой и Киевом может завершиться по одному из двух сценариев.

26 января украинское издание «Страна.ua» сообщило, что политики и дипломаты в Киеве приступили к обсуждению так называемого «100-дневного плана» американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта. По информации журналистов, команда нынешнего хозяина Белого дома уже составила график завершения боевых действий и определила условия.

Ранее Зеленский высказался о сроках завершения конфликта.