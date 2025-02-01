Заявления президента Польши Анджея Дуды о демонтаже «Северных потоков» являются «мышлением лакея». Об этом РИА Новости рассказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, сегодня можно увидеть, как многие представители молодого поколения европейских политиков «кому-то прислуживают», а тех, кто служит своему народу, — единицы.

Константинов считает, что политики в Европе не понимают, что такое национальные интересы, и «служат американскому капиталу, англо-саксам».

27 января Дуда высказал мнение в интервью BBC, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» должны быть демонтированы.

По его словам, такое решение удержит страны Европы, включая Германию, от использования российского газа в целях стимулирования своей экономики.

В ноябре прошлого года польский лидер заявлял об опасении, что Германия сможет договориться с Россией о возобновлении работы «Северного потока». Дуда отмечал, что власти Польши выступают против такого решения. По его мнению, соглашение между РФ и Германией могло быть заключено в ходе телефонных переговоров между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в бундестаге заявили, что Германии нужны российские нефть и газ.