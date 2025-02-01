В арабских странах заявили о недопустимости нарушения прав палестинцев

Главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ и генсек Лиги арабских государств заявили о неприятии нарушения неотъемлемых прав палестинцев, включая аннексию и выселение. Об этом сообщает РИА Новости.

В совместном заявлении отмечается, что участники встречи в Каире призвали международное сообщество и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций начать реализацию решений по Палестине и сектору Газа.

До этого пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что в заложниках у палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа остаются еще 90 израильских заложников. Израиль не остановится, пока они все не будут возвращены.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

Ранее ХАМАС и Израиль заявили о начале режима прекращения огня в секторе Газа.