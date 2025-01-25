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Израильские силы останутся в Газе для возвращения оставшихся заложников

ЦАХАЛ заявил, что сделает все для возвращения оставшихся 90 заложников из Газы
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Israel Defense Forces/Global Look Press

В заложниках у палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа остаются еще 90 израильских заложников. Израиль не остановится, пока они все не будут возвращены, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари на брифинге, передает РИА Новости.

«Мы не забудем о 90 заложниках, включая женщин, детей и пожилых людей, которые до сих пор удерживаются в жестоких условиях в плену ХАМАС», — сказал Хагари, приветствуя освобождение из плена четырех женщин-военнослужащих.

Он подчеркнул, что израильские военные останутся дислоцированы в секторе Газа и будут делать все возможное для защиты граждан.

Миссия ЦАХАЛ не закончится, пока все заложники не вернутся домой, добавил пресс-секретарь армии.

Несколько часов назад ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста четырех израильских заложниц. Процесс передачи состоялся на площади Палестины в Газе.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. В тот же день члены палестинского движения передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц.

Ранее ХАМАС и Израиль заявили о начале режима прекращения огня в секторе Газа.

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