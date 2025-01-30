Израиль освободил 110 палестинских заключенных

Из израильских тюрем освободили 110 палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис по делам палестинских заключенных.

«Рады сообщить, что третья группа заключенных, состоящая из 110 палестинцев, вышла на свободу. В нее вошли 32 человека, приговоренные к пожизненному заключению, 48 отбывавших длительные сроки и 30 несовершеннолетних», — говорится в сообщении офиса.

30 января израильские заложники Арбель Йехуд и Гади Мозес были переданы «Исламским джихадом» (организация запрещена в России) сотрудникам Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнисе на юге Газы. Помимо двух израильтян, ХАМАС освободил пятерых граждан Таиланда.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал шокирующими сцены передачи израильских заложников в секторе Газа, которых провели через разъяренную толпу палестинцев, прежде чем отдать Красному Кресту. Он потребовал от посредников обеспечить, чтобы подобного больше не повторялось, и гарантировать безопасность всем заложникам.

Позже Нетаньяху поручил временно остановить процесс освобождения палестинских заключенных, пока Тель-Авив не получит гарантии безопасности для выпускаемых боевиками ХАМАС заложников.

Ранее политолог допустил, что ХАМАС будет затягивать освобождение заложников.