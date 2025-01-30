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Политолог допустил, что ХАМАС будет затягивать освобождение заложников

Политолог Балмасов: ХАМАС выгодно задерживать освобождение заложников
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Dawoud Abu Alkas/Reuters

Палестинскому движению ХАМАС выгодно затягивать возвращение израильских заложников, поскольку, заполучив всех, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может начать атаковать боевиков сильнее, чем раньше. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

«Заложники — это фактически единственный козырь, чтобы выкручивать руки Израилю. Как только они отдадут заложников, по ним будут бить так, как еще не били. Будут бить очень больно, с большой кровью, тем более что [президент США Дональд] Трамп отнюдь не против — об этом свидетельствуют новые поставки (оружия. — «Газета.Ru)», — сказал Балмасов.

Он добавил, что Израиль будет атаковать ХАМАС в любом случае — с освобождением заложников или без. Только в первом случае атаки будут масштабнее.

Накануне телеканал Asharq со ссылкой на источник сообщил, что ХАМАС может пересмотреть свои обязательства по освобождению дополнительной группы заложников 30 января, если Израиль будет продолжать препятствовать доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

По словам источника, с момента введения режима прекращения огня 19 января в сектор Газа не были завезены материалы для восстановления больниц, палатки и тяжелая техника, а объемы поступающего в анклав топлива «сильно ограничены».

Ранее армия Израиля объявила о контртеррористической операции в Тулькарме.

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