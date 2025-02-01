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Посланник США по Украине рассказал, как Трамп намерен завершить конфликт

Келлог: Трамп даст рычаги РФ и Украине для переговоров по завершения конфликта
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Carlos Barria /Reuters

Президент США Дональд Трамп даст России и Украине рычаги для урегулирования конфликта, сообщил спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог. Его слова передает РИА Новости.

По словам Келлога, Трамп знает, где можно надавить, а где не стоит.

«Но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так, на самом деле, и создается рычаг. Он отлично заключает сделки», — поделился Келлог.

До этого Трамп сообщил, что Вашингтон ведет серьезные переговоры с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.

По словам главы США, он надеется, что переговоры приведут к серьезным договоренностям.

Накануне Трамп отказался комментировать возможные контакты с президентом России Владимиром Путиным, отметив лишь, что ситуация развивается позитивно.

Ранее Трамп дал 100 дней на урегулирование конфликта на Украине.

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