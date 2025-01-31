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Трамп не стал комментировать контакты с Путиным и Си Цзиньпином

Трамп о контактах с Путиным и Си Цзиньпином: дела идут хорошо
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Alexander Zemlianichenko/AP

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать свои контакты с президентом России Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином, но заявил, что ситуация развивается «очень хорошо». Его слова передает РИА Новости.

«Я не буду комментировать ни один из этих вопросов, но у нас все идет очень хорошо в отношении обоих», — сказал Трамп в Белом доме, отвечая на просьбу журналистов рассказать, когда в последний раз он говорил с Путиным и получил ли ответ от Си Цзиньпина на просьбу помочь в завершении украинского конфликта.

29 января эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что президент США еще не позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, поскольку новая администрация Соединенных Штатов пока не подготовила предложение по Украине, которое будет устраивать Москву.

На прошлой неделе Путин заявил, что российская сторона готова к переговорам, в том числе с США.

Ранее Трамп дал 100 дней на урегулирование конфликта на Украине.

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