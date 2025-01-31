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Медведев заявил, что планы по набору контрактников в январе исполнены

Медведев: планы по набору на военную службу по контракту в январе исполнены
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Макс Ветров/РИА Новости

Планы по набору контрактников на военную службу в январе исполнены. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Январь заканчивается. В целом те планы, которые у нас были, они не только сверстаны, но и исполнены», — сказал он.

Медведев заявил, что лично посетил пункт отбора на военную службу в Санкт-Петербурге и высоко оценил его работу.

До этого Медведев заявил, что в 2024 году число контрактников, вступивших в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, достигло отметки в 450 тысяч человек. Кроме того, более 40 тысяч россиян отправились добровольцами на специальную военную операцию.

В конце декабря прошлого года, в ходе расширенном заседании коллегии Минобороны России, президент России Владимир Путин заявил, что численность заключивших контракт россиян составляет 430 тыс. человек, а ежедневно на службу поступают более одной тысячи человек.

Ранее сообщалось, что нелегалов, заключивших контракт с Минобороны РФ, не будут депортировать.

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