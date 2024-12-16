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Путин рассказал, кто должен войти в основу командования ВС России

Путин: проявившие себя в боях офицеры должны войти в основу командования ВС РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Проявившие себя в боях российские офицеры и сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных сил России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

«Вновь подчеркну: талантливые, проявившие себя в сложной боевой обстановке офицеры, сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных сил», — сказал он.

Отличившиеся бойцы также должны стать преподавателями военно-учебных заведений.

Российский президент также отметил, что численной бойцов в российской армии продолжает расти. По его словам, контракт подписывают более тысячи человек в день.

В рамках заседания Путин также заявил, что Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава армии. По словам главы государства, штатная численность российских войск повышена до 1,5 млн военнослужащих.

Ранее Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием «Орешника».

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