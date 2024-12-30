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Нелегалов, заключивших контракт с Минобороны РФ, не будут депортировать

Путин подписал закон, защищающий нелегалов-контрактников от депортации
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Станислав Красильников/РИА Новости

Нелегальных мигрантов, находящихся в России, не будут депортировать, если они заключили контракт с Минобороны и поступили на военную службу. Указ, в котором прописаны соответствующие положения, подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе указано, что иностранцы, которые попали в ВС РФ или воинские формирования, могут не опасаться депортации, реадмиссии или запрета на въезд в Россию. Кроме того, таким мигрантам нельзя сократить срок временного пребывания в стране. Признать их пребывание в РФ нежелательным правоохранители также не смогут.

При этом если иностранца уличат в экстремизме, терроризма или посягательстве на общественный порядок, то защитные меры в отношении него перестанут действовать.

29 декабря кабмин поручил создать реестр контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей. Иностранцам, которых внесут в реестр, запретят менять место жительства без разрешения полиции, а также покидать границы региона, где они проживают. Кроме того, они не смогут управлять транспортом, получать водительские права, продавать или покупать недвижимость, отмечается в документе.

Ранее Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму.

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