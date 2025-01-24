Медведев назвал число заключивших контракт в 2024 году

Медведев: контракты с Минобороны в 2024 году заключили 450 тысяч человек

В 2024 году число контрактников, вступивших в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, достигло отметки в 450 тысяч человек. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании профильной межведомственной комиссии, сообщает ТАСС.

«Подведем итоги 2024 года и обсудим, что нужно сделать для сохранения набранных темпов отбора. Задача, которая была поставлена перед нами президентом страны в прошлом году, исполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тыс. человек», — сказал он.

Кроме того, по словам Медведева, более 40 тысяч россиян отправились добровольцами на специальную военную операцию.

Медведев подчеркнул, что в 2024 году среднее ежедневное количество контрактников, вступивших в ряды ВС РФ превышало 1 тысячу человек.

Он добавил, что набранные в минувшем году темпы пополнения рядов армии по контракту должны быть сохранены.

В конце декабря, в ходе расширенном заседании коллегии Минобороны России, президент России Владимир Путин заявил, что численность заключивших контракт россиян составляет 430 тыс. человек, а ежедневно на службу поступают более одной тысячи человек.

Ранее сообщалось, что нелегалов, заключивших контракт с Минобороны РФ, не будут депортировать.