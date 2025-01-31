Пашинян заявил, что Армения готова дать согласие на роспуск минской группы ОБСЕ

Армения может дать согласие на роспуск международного переговорного формата — минской группы ОБСЕ, но только в том случае, если азербайджанская сторона также заявит об отсутствии претензий. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова приводит ТАСС.

«Мы хотим быть уверенными, что и для Азербайджана роспуск минской группы имеет то же значение, а не так, что стремление Азербайджана направлено на то, чтобы закрыть формат, a потом формировать новые территориальные претензии», — сказал он.

28 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении. При этом он отметил, что Армения должна предоставить беспрепятственный проезд из Азербайджана через армянскую территорию в Нахичеванскую автономную республику.

Недавно Алиев также заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. Таким образом, он дополнил свое раннее заявление, что на границе двух стран под видом наблюдателей Евросоюза создана инфраструктура НАТО.

Ранее Алиев оценил готовность США и Франции помочь Армении в случае провокации.