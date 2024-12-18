Алиев оценил готовность США и Франции помочь Армении в случае провокации

Армения не получит поддержку США и Франции «на земле», если в отношении Азербайджана будут совершены провокации. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.

«Ну как им помог [президент Франции Эммануэль] Макрон в 2020 году или в 2023 году? Поддержал. За ручку, наверное, я не знаю, еще за какое место. Вот и все. На что он способен? Мы это прекрасно знаем», — сказал глава государства.

Алиев добавил, что Армения не должна забывать итоги Второй карабахской войны и антитеррористической операции, проведенной в сентябре 2023 года.

В рамках интервью президент Азербайджана также заявил, что Армения фактически уже вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, когда Ереван получит сигнал от США, то выйдет из ОДКБ официально.

Кроме того, Алиев заявил, что на границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей Евросоюза создана инфраструктура НАТО. Он отметил, что была договоренность о том, что ограниченный контингент ЕС будет размещен на два месяца, однако миссию продлили без согласования с Баку.

Ранее Азербайджан обвинил Францию во вмешательстве в события в Грузии.