Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении

Алиев: у Баку нет территориальных претензий к Армении
close
Александр Казаков/РИА Новости

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении. Заявление Алиева приводит РИА Новости.

Вместе с тем, азербайджанский лидер отметил, что Армения должна предоставить беспрепятственный проезд из Азербайджана через армянскую территорию в Нахичеванскую автономную республику.

«Как на международном уровне, так и в ходе двусторонних контактов с Арменией мы постоянно подчеркиваем один вопрос: должен быть обеспечен беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан», — сказал Алиев.

Проезд должен быть свободный и комфортный без каких-либо проверок и препятствий, отметил он.

Недавно Алиев также заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. Таким образом он дополнил свое раннее заявление, что на границе двух стран под видом наблюдателей Евросоюза создана инфраструктура НАТО.

Ранее Алиев оценил готовность США и Франции помочь Армении в случае провокации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами