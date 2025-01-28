Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении

Алиев: у Баку нет территориальных претензий к Армении

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении. Заявление Алиева приводит РИА Новости.

Вместе с тем, азербайджанский лидер отметил, что Армения должна предоставить беспрепятственный проезд из Азербайджана через армянскую территорию в Нахичеванскую автономную республику.

«Как на международном уровне, так и в ходе двусторонних контактов с Арменией мы постоянно подчеркиваем один вопрос: должен быть обеспечен беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан», — сказал Алиев.

Проезд должен быть свободный и комфортный без каких-либо проверок и препятствий, отметил он.

Недавно Алиев также заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. Таким образом он дополнил свое раннее заявление, что на границе двух стран под видом наблюдателей Евросоюза создана инфраструктура НАТО.

Ранее Алиев оценил готовность США и Франции помочь Армении в случае провокации.