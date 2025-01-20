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В Совфеде анонсировали назначение нового посла России в США

Карасин: новый посол РФ в США может быть назначен в течение нескольких недель
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что новый посол РФ в США может быть назначен в течение ближайших нескольких недель.

По словам сенатора, кандидатура дипломата уже известна и агреман уже получен.

«Наш новый посол готов выехать в Соединенные Штаты, чтобы возглавить посольство, поэтому я считаю, что это произойдет в течение ближайших недель», — сказал Карасин.

21 декабря бывший российский посол в США Сергей Рябков заявлял, что на его место претендует высококвалифицированный и известный дипломат. Он выразил уверенность, что новый представитель российской дипломатической миссии сосредоточит свои усилия на улучшении двусторонних отношений.

20 января телеканал CNN сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. В публикации отмечается, что темой обсуждения политиков станет окончание конфликта на Украине. Точная дата проведения разговора неизвестна.

Ранее в Госдуме назвали «сверхзадачу» Трампа во внешней политике.

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