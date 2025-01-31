Пашинян анонсировал свой визит в США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил планы посетить США в феврале, однако переговоры с президентом Дональдом Трампом в его графике отсутствуют. Об этом глава правительства заявил в ходе брифинга, передает ТАСС.
Основная цель визита — участие в международном саммите, посвященном вопросам религиозной свободы, а также протокольные мероприятия.
«Это очень важная поездка, даже несмотря на то, что встречи с американским лидером не предусмотрено», — подчеркнул Пашинян.
28 января Пашинян заявил, что Армения внесет изменения в стратегию национальной безопасности республики.
В январе кабмин Армении одобрил законопроект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на это, отметив, что Пашинян уничтожает свою страну, заигрывая с Евросоюзом.
Ранее Мария Захарова заявила, что Армения столкнется с тотальным обнищанием из-за ЕС.