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Пашинян анонсировал свой визит в США

Пашинян заявил, что посетит США в феврале, но встречи с Трампом не предусмотрено
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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил планы посетить США в феврале, однако переговоры с президентом Дональдом Трампом в его графике отсутствуют. Об этом глава правительства заявил в ходе брифинга, передает ТАСС.

Основная цель визита — участие в международном саммите, посвященном вопросам религиозной свободы, а также протокольные мероприятия.

«Это очень важная поездка, даже несмотря на то, что встречи с американским лидером не предусмотрено», — подчеркнул Пашинян.

28 января Пашинян заявил, что Армения внесет изменения в стратегию национальной безопасности республики.

В январе кабмин Армении одобрил законопроект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на это, отметив, что Пашинян уничтожает свою страну, заигрывая с Евросоюзом.

Ранее Мария Захарова заявила, что Армения столкнется с тотальным обнищанием из-за ЕС.

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