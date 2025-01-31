Захарова заявила, что Армения столкнется с тотальным обнищанием из-за ЕС

Захарова: Армения столкнется с тотальным обнищанием в случае вступления в ЕС

Вступление Армении в Евросоюз может обернуться тотальным обнищанием населения страны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если мы говорим о масштабах производства, о населении Армении, это просто может привести к тотальному обнищанию», - подчеркнула она.

По словам Захаровой, сделанная в Армении продукция столкнется с более высокими пошлинами, а это приведет к замедлению роста ВВП государства.

Евроинтеграция, подытожила официальный представитель МИД России, станет ударом по развитию Армении.

24 января профильная комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении страны в Европейский союз. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не означает членства страны в ЕС в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума».

В свою очередь вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял, что армянское руководство знает, что возможное вступление республики в Европейский союз (ЕС) приведет к ее исключению из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и закроет для нее соответствующие рынки.

Ранее Лукашенко заявил, что Пашинян уничтожает Армению.