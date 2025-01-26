Лукашенко заявил, что Пашинян уничтожает Армению

Лукашенко: Пашинян отказался от Нагорного Карабаха и сейчас уничтожает Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уничтожает свою страну, заигрывая с Евросоюзом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Они начали сейчас заигрывать с Европейским союзом. Слушайте, опаснейшая игра. Он уничтожит Армению, успокойте его там», — сказал он.

По мнению Лукашенко, в настоящий момент Пашинян настраивает против себя Россию.

Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян говорил, что Армения нуждается в гражданской миссии Европейского союза, которая продолжает следить за обстановкой на границе с Азербайджаном, до полного завершения процесса делимитации.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил в интервью «Арменпресс», что Ереван направил Баку предложения по двум несогласованным пунктам проекта мирного соглашения. По словам политика, в январе 2025 года состоится очередная встреча армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границ.

Комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении в Евросоюз.