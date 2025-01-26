Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что Пашинян уничтожает Армению

Лукашенко: Пашинян отказался от Нагорного Карабаха и сейчас уничтожает Армению
close
РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уничтожает свою страну, заигрывая с Евросоюзом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Они начали сейчас заигрывать с Европейским союзом. Слушайте, опаснейшая игра. Он уничтожит Армению, успокойте его там», — сказал он.

По мнению Лукашенко, в настоящий момент Пашинян настраивает против себя Россию.

Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян говорил, что Армения нуждается в гражданской миссии Европейского союза, которая продолжает следить за обстановкой на границе с Азербайджаном, до полного завершения процесса делимитации.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил в интервью «Арменпресс», что Ереван направил Баку предложения по двум несогласованным пунктам проекта мирного соглашения. По словам политика, в январе 2025 года состоится очередная встреча армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границ.

Комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении в Евросоюз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами