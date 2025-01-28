Пашинян анонсировал изменения в стратегии национальной безопасности Армении

Армения внесет изменения в стратегию национальной безопасности республики. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Сегодня 33-я годовщина нашей армии. В соответствии со стратегией национальной безопасности, которая, конечно, в ближайшее время будет изменена и преобразована, армия занимает ведущие позиции в нашем государстве, системе наших национальных ценностей», — сказал он.

В январе кабмин Армении одобрил законопроект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил в интервью «Арменпресс», что Ереван направил Баку предложения по двум несогласованным пунктам проекта мирного соглашения. По словам политика, в январе 2025 года состоится очередная встреча армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения до сих пор не сообщала о своих планах выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).