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Россия направит обращение в другие страны о попытке покушения на Путина

ГД постарается направить в другие страны обращение о попытке покушения на Путина
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Госдума постарается направить в большинство стран обращение о расследовании информации о покушении на президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире «России 24».

«Мы отправили в ряд парламентов мира, постараемся отправить, наверное, во все и в большую часть парламентов мира, в том числе и небольшие страны на разных континентах наше обращение», — сказал он.

Слуцкий заявил о необходимости провести объективное и беспристрастное расследование.

30 января спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин направил обращение в конгресс США в связи с информацией о предполагаемом обсуждении экс-президентом США Джозефом Байденом и бывшим госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном покушения на президента России Владимира Путина.

28 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США пыталась устранить российского лидера путем покушения. По его словам, активную роль в обсуждении нападения также сыграл Блинкен.

Ранее в Госдуме заверили, что США ответят за возможную подготовку покушения на Путина.

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